Kuriose Szene im EM-Spiel zwischen Spanien und Kroatien: Darum wurde der Elfmeter von Bruno Petkovic nicht wiederholt.

Beim Stand von 0:3 bekam Kroatien gegen Spanien nach einem Foul von ManCity-Star Rodri einen Elfmeter zugesprochen. Zu diesem trat Petkovic an, doch Spanien-Keeper Unai Simon parierte im linken Eck. Den Abpraller brachte Ivan Perisic erneut vor das Tor, diesmal traf Petkovic aus kurzer Distanz.

Die Freude über den Anschlusstreffer währte allerdings nur kurz. Nach VAR-Check wurde der Treffer wieder zurückgenommen. Der Grund: Perisic war zu früh in den Strafraum gelaufen.

Kroatien-Elfmeter nicht wiederholt! Das ist der Grund

Das Spiel wurde mit einem indirekten Freistoß für Spanien fortgesetzt. Regeltechnisch eine richtige Entscheidung. Denn läuft ein Mitspieler des Strafstoß-Schützen zu früh in den Strafraum und kommt an den Ball, weil dieser nicht ins Tor gegangen ist, so ist das Spiel laut Regelwerk mit einem indirekten Freistoß für die verteidigende Mannschaft fortzuführen. In dem Fall wurde das Vergehen von Petkovic‘ Mitspieler Perisic begangen. Auf Wiederholung des Elfmeters zu entscheiden, wäre hier falsch gewesen.

Die Kroaten unterlagen in der Folge mit 0:3. In den verbleibenden zwei Spielen in der Gruppenphase geht es für Luka Modric und Co. noch gegen Albanien (Mittwoch, 19. Juni) und Italien (Montag, 24. Juni).

Bild: Imago