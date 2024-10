Kurioses Führungstor! Pulisic trifft direkt per Eckball

Sehenswertes ebenso wie kurioses Führungstor für den AC Milan im Champions-League-Duell mit Club Brügge (JETZT LIVE auf Sky Sport Austria 3!): Christian Pulisic trifft per direktem Eckball zum 1:0 – auch unter mithilfe des gegnerischen Torhüters.

In der 34. Minute nimmt der US-amerikanische Teamkapitän Maß und befördert den Ball mit viel Drall in Richtung Tor. Dort fliegt zunächst ein Mitspieler an der Hereingabe vorbei, ehe sich auch der sichtlich irritierte Brügge-Goalie Simon Mignolet verschätzt. Als der Ball im Tor landet, lässt sich Pulisic sogleich bei der Cornerfahne von den Fans und Mitspielern feiern.

Nur Minuten später schwächt sich der belgische Sturm-Bezwinger dann durch eine Rote Karte weiter selbst. Der direkte Eckball von Pulisic könnte so Milan den ersten CL-Sieg der Saison bescheren.

(Red.)