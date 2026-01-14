Kurs auf Pokal-Finale: Arsenal siegt bei Chelsea

Der FC Arsenal hat Kurs auf das Finale im englischen Ligapokal genommen. Der Spitzenreiter der Premier League gewann das Halbfinal-Hinspiel beim FC Chelsea mit 3:2 (1:0) und verschaffte sich damit eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 3. Februar.

Ben White (7.), Viktor Gyökeres (49.) und Martin Zubimendi (71.) erzielten die Treffer der Gäste. Alejandro Garnacho traf für den Klub-Weltmeister in einer unterhaltsamen Begegnung doppelt (57., 83.).

Im zweiten Halbfinale hatte Manchester City gegen Titelverteidiger Newcastle United am Dienstagabend vorgelegt. City gewann bei den Magpies 2:0. Das Rückspiel steigt am 4. Februar.

