Ohne Haaland: ManCity erreicht Halbfinale im EFL Cup

Mit der B-Elf zum sechsten Sieg in Serie: Manchester City hat im englischen League Cup das Halbfinale erreicht.

Trotz einer großen Rotation von Teammanager Pep Guardiola und ohne Stars wie Erling Haaland oder Gianluigi Donnarumma in der Startelf setzte sich der Favorit am Mittwoch im Viertelfinale mit 2:0 (1:0) gegen den FC Brentford durch.

Der fünfmalige deutsche Nationalspieler Kevin Schade war an der Führung der Skyblues etwas unglücklich beteiligt. Eine Kopfballabwehr des früheren Freiburgers landete bei Rayan Cherki, der mit einem Distanzknaller aus rund 20 Metern gekonnt vollendete (32.). In der zweiten Hälfte legte Savinho nach (67.).

Manchester City hat zuletzt wettbewerbsübergreifend überzeugend performt. Die letzte Niederlage kassierte das Starensemble am 25. November beim 0:2 gegen Bayer Leverkusen in der Champions League.

Auch Titelverteidiger Newcastle unter letzten Vier

Auch Titelverteidiger Newcastle United hat mit dem eingewechselten Nick Woltemade das Halbfinale im englischen League Cup erreicht.

Die „Magpies“ um Woltemade und Malick Thiaw jubelten über einen Last-Minute-Treffer von Lewis Miley (90.+2) zum 2:1 (1:1) gegen den FC Fulham, der die Titelhoffnungen befeuerte. Zuvor hatte Yoane Wissa (10.) Newcastle in Führung gebracht, Sasa Lukic (16.) glich aus.

Am Dienstag hatte bereits der FC Chelsea das Halbfinale erreicht, den vierten Halbfinalisten spielen am 23. Dezember der FC Arsenal und Crystal Palace aus.

(SID).

Beitragsbild: Imago.