Kurz vor dem San-Marino-Spiel: ÖFB muss zwei Ausfälle verkraften

Das österreichische Nationalteam muss im zweiten Spiel der WM-Qualifikation gegen San Marino am Dienstag auf Gernot Trauner und Kevin Danso verzichten.

Trauner laboriert an Problemen mit der Achillessehne, Danso an muskulären Problemen im Oberschenkel, wie am Montag vor dem Abflug des ÖFB-Teams bekannt wurde.

Auch Offensivspieler Raúl Florucz steht Teamchef Ralf Rangnick nicht zur Verfügung. Der 22-Jährige musste das ÖFB-Camp am Montag wegen muskulärer Probleme vorzeitig verlassen.

