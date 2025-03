Kurz vor Rekord: 888. Treffer für Owetschkin bei Sieg der Caps

Alexander Owetschkin trennen nur noch sechs Tore von der Egalisierung des Rekords von Legende Wayne Gretzky. Der 39-jährige Russe erzielte beim 3:2-Sieg seiner Washington Capitals gegen die Philadelphia Flyers seinen 888. Treffer im Grunddurchgang der NHL. Gretzky hatte seinerzeit 894 Tore erzielt. Die Caps liegen weiter im Osten weiter voran.

Im Schlager zwischen dem Leader im Westen, den Winnipeg Jets, und den Edmonton Oilers setzten sich die Jets mit 4:3 in der Verlängerung durch.

Kein Update gab es vorerst von den Minnesota Wild zum Verletzungsgrad von Marco Rossi, der am Mittwoch von einem Schuss an der Innenseite des linken Knies getroffen wurde. Minnesota-News gab es aber trotzdem, denn der Verein und die Stadt St. Paul haben einen Renovierungsplan für die Wild-Arena vorgelegt: Insgesamt 769 Mio. Dollar sollen in das seit 2000/01 bespielte Xcel-Center investiert werden, 395 Mio. davon soll der Bundesstaat zuschießen. Begeisterung hat dies vorerst bei den Verantwortlichen des Staates nicht ausgelöst. Dies werde angesichts eines engeren Budgets „schwer zu verkaufen“ sein, hieß es.

(APA) Foto: Imago