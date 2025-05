Kurzes Intermezzo: Djokovic beendet Zusammenarbeit mit Murray

Tennis-Superstar Novak Djokovic hat nach nur sechs Monaten die Zusammenarbeit mit seinem Trainer und einstigen Rivalen Andy Murray beendet. Das gab der Serbe, der in einer Formkrise steckt, am Dienstag bekannt. „Vielen Dank, Trainer Andy, für all die harte Arbeit, den Spaß und die Unterstützung in den letzten sechs Monaten auf und neben dem Platz“, schrieb die Nummer sechs der Weltrangliste bei Instagram.

Djokovic hatte zuletzt seine Teilnahme beim ATP-Masters in Rom abgesagt. Der 37-Jährige, der im Spätherbst seiner Karriere seinen 25. Major-Titel jagt, war zuvor sowohl in Monte Carlo als auch in Madrid jeweils an seiner Auftakthürde gescheitert. In der kommenden Woche tritt er mit einer Wildcard in Genf an.

Murray bedankt sich bei Djokovic

Auch Murray bestätigte die Trennung. „Vielen Dank an Novak für die unglaubliche Gelegenheit zur Zusammenarbeit und an sein Team für die harte Arbeit in den letzten sechs Monaten“, schrieb der Schotte, der 2024 seine aktive Karriere beendet hatte: „Ich wünsche Novak alles Gute für den Rest der Saison.“

Ende November hatten der Grand-Slam-Rekordgewinner Djokovic und Murray ihre Partnerschaft bekannt gegeben. Djokovic hatte sich im März 2024 von seinem langjährigen Erfolgscoach, dem ehemaligen Wimbledonsieger Goran Ivanisevic, getrennt und war seitdem ohne Trainer. Murray hatte im Sommer nach den Olympischen Spielen in Paris, wo Djokovic Gold gewann, seine Karriere als Spieler beendet.

(SID) / Foto: IMAGO