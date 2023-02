Länderspiele im Allianz Stadion? Hofmann äußert sich

Spielt das ÖFB-Team bald im Allianz Stadion des SK Rapid? Teamchef Ralf Rangnick wünscht sich jedenfalls, dass das Stadion in Hütteldorf künftig als Austragungsort für Spiele der österreichischen Nationalmannschaft infrage kommt.

„Wenn ich mir vorstelle, dass wir hier im Allianz Stadion gegen Schweden spielen – das Stadion hat alles, was man für derartige Qualifikationsspiele braucht. Es gäbe nur Gewinner und ich kann gar nicht verstehen, so etwas überhaupt in Frage zu stellen. Es gewinnt Rapid Wien, weil wir Miete zahlen. Es gewinnt der Verein an Reputation. Es gewinnen die Rapid-Fans, die eingeladen wären, ihren kompletten Block zu besetzen und uns zu unterstützen“, sagte Rangnick am Mittwoch beim Fußballkongress in Hütteldorf.

Hofmann: „Wir werden das intern besprechen“

Rapids Geschäftsführer Steffen Hofmann gab sich abwartend. Die Angelegenheit werde intern besprochen, kündigte der Deutsche an und meinte außerdem, es gebe dabei zu klärende Themen, „die nicht innerhalb von Rapid sind“. Damit spielte Hofmann wohl auf die Vereinbarung mit den Anrainern an, wonach im Stadion abgesehen von Rapid-Heimspielen keine zusätzlichen Veranstaltungen stattfinden sollen.

Thema #Länderspiele im Allianz-Stadion? #Hofmann: “Ich habe den Teamchef gestern gehört. Wir werden das intern besprechen. Es gibt Dinge abzuklären. Ich wünsch mir viele Dinge, manchmal bekommt man sie, manchmal nicht. Wir werden uns sicher von niemandem etwas aufzwingen lassen.” — Phillip Lautischer (@Sky_PhillipL) February 2, 2023

Außerdem erklärte Hofmann, der am Mittwoch seinen Geschäftsführer-Vertrag unterschrieben hat, mit Blick auf die Rangnick-Aussagen: „Ich wünsche mir auch sehr viele Dinge, meine Kinder wünschen sich viele Dinge. Manchmal bekommt man sie nicht.“ Man werde sich „sicher von niemandem etwas aufzwingen lassen“, betonte der 43-Jährige.

Bild: GEPA