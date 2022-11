Ländle-Derby Vol. 2 – Ein krönender Abschluss

Rund 4.500 Fußballverrückte werden am kommenden Samstag das ausverkaufte Reichshofstadion in Lustenau in einen Hexenkessel verwandeln, um die eigenen Farben gegen den Erzrivalen zum Sieg zu peitschen. Laut internen Informationen hätte gar die dreifache Anzahl an Tickets verkauft werden können. Ein gesamtes Bundesland spaltet sich erneut in die Farben Grün-Weiß und Schwarz-Weiß. Denn die letzte Runde der Bundesliga vor der Winterpause gipfelt in einem von Spielerseiten vielzitierten „krönenden Abschluss“ – nämlich im „Vorarlberger Blockbuster: Ländle-Derby, Vol. 2“ (Lustenau gegen Altach ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2).

Als zusätzlichen Anheizer hat Sky-Reporter Eric Niederseer mit einem der Hauptprotagonisten und zugleich Siegtorschützen des ersten Ländle-Derbys gesprochen: Lustenaus Offensivakteur Bryan Silva Teixeira. Der 22-jährige Nationalspieler der Kap Verden steht im ausführlichen Sky-Interview Rede und Antwort zur persönlichen Bundesliga-Performance, dem schönsten Moment im Grün-Weißen Trikot und der besonderen Brisanz vor dem Showdown am kommenden Samstag.

Sky: „Bryan Teixeira, wie glücklich sind Sie, ein Teil dieser Mannschaft sein zu können?“

Bryan Teixeira: „Lustenau ist mein zu Hause. Ich spiele seit anderthalb Jahren in Österreich, habe mich gut eingewöhnt und bin sehr gerne ein Teil dieser Mannschaft. Ich übernehme immer mehr Verantwortung und das ist auch mein Antrieb. Ich möchte mich gemeinsam mit dem Team weiterentwickeln, wir haben noch einige Hürden zu nehmen und Ziele zu erreichen. Ich bin einfach zur richtigen Zeit am genau richtigen Ort und wir werden gemeinsam wachsen.“

Gänsehaut beim Gedanken an den Sieg im ersten Ländle-Derby

Sky: „Werfen wir nochmal einen Blick zurück auf den 2:1-Sieg in der 5. Runde gegen Altach. Ihr Siegtreffer ließ alle Dämme im Ländle brechen. Nehmen Sie uns nochmal mit: Welche Emotionen gingen Ihnen damals durch den Kopf?“

„Es war ein unbeschreiblicher, riesengroßer Moment für mich. Alleine der Sieg und dann noch dazu im Derby, das hatte zwangsläufig eine besondere Bedeutung für mich. Es ist definitiv einer meiner schönsten Momente in diesem Trikot. Es herrschte einfach eine unglaubliche Atmosphäre. Noch heute habe ich Gänsehaut, wenn ich zurückdenke.“

„Bereitschaft, Siegeswille und Feuer“ als Tugenden für weiteren Derbysieg

Sky: „Was war damals ausschlaggebend für den Sieg im Vorarlberg-Derby?“

„Unser unbändiger Siegeswille. Wir hatten diese paar Prozent mehr im Kopf und in unseren Herzen. Es war unser erstes Derby, wir wollten unbedingt für unsere Fans gewinnen. Wir haben die Zähne gezeigt und es hat sich am Ende des Spiels ausgezahlt. Ich hoffe, wir werden an diesem Wochenende in der Lage sein, die gleiche Bereitschaft, das gleiche Feuer, den gleichen Siegeswillen an den Tag zu legen. Dann wird das Ergebnis dasselbe sein.“

Sky: „Nach dem Derby wurde der Höhenflug der Austria Lustenau ausgebremst. Welche Gründe sehen Sie hierfür?“

„Vergessen wir bitte nicht, dass wir ein junges Team und noch dazu der Aufsteiger sind. Wir müssen noch viel lernen, uns fehlt die Erfahrung. Das hat man in einigen Spielen gesehen, in denen wir mit etwas mehr Reife, mehr Punkte erzielt hätten. Das Niveau ist höher als in der vergangenen Saison, es geht oft nur um kleine Nuancen, die über den Ausgang eines Spiels entscheiden. Es ist ein lebenslanges Lernen für uns.“

Kein Spieler für die Schublade – Teixeira hat „noch viel zu zeigen“

Sky: „Sie haben sich durch Ihre Leistungen bereits einen Namen in der Liga gemacht. Jedoch haben sich auch die gegnerischen Teams immer mehr auf Ihre Spielweise eingestellt. Wie schwierig ist es mittlerweile, Ihre Leistung auf den Platz zu bringen?

„Unweigerlich werde ich natürlich mehr beobachtet und die Verteidiger kennen mich jetzt besser. Aber es liegt auch an mir, mich anzupassen, um eine noch größere Reichweite in meinem Spiel zu haben. Ich arbeite viel daran, effizient zu sein und ich weiß, dass es sich auszahlen wird. Ich bin kein Spieler, der in eine Schublade gesteckt werden kann, ich habe noch viel zu zeigen!“

Sky: „Wie würden Sie den bisherigen Saisonverlauf von Lustenau kategorisieren?“

„Wie eine Achterbahnfahrt. Wir hatten eine sehr positive, dann wiederum eine negative Dynamik. Es liegt an uns, die richtigen Zutaten zusammenzustellen, um den Geschmack des Sieges neu zu entdecken und eine Serie zu starten. Die Winterpause wird uns guttun, um zu arbeiten, um einen Blick zurückzuwerfen und zu analysieren, was funktioniert hat oder was nicht. Wir müssen herausfinden, was uns zu Beginn der Saison so stark gemacht hat.“

Sky: „… und wie Ihren eigenen?“

„Ich kenne mich selbst. Ich weiß, wie viel ich noch zu leisten im Stande bin. Und deshalb weiß ich auch, dass ich noch mehr tun kann. Ich muss kontinuierlicher in meinen Auftritten sein, ich habe hohe Ansprüche an mich selbst. Mein Saisonstart war kein Zufall, ich hatte mich gut vorbereitet. Und ich weiß, was ich tun muss und arbeite jeden Tag daran, mich zu verbessern.“

„Aufgrund dieser Duelle spielen und leben wir Fußball“

Sky: „Blicken wir nun voraus: Viele Spieler haben das Derby als „krönenden Abschluss“ bezeichnet – Wie groß ist die Vorfreude?“

„Aufgrund solcher Duelle spielen und leben wir Fußball. Es herrscht eine besondere Atmosphäre. Man spürt, wie das Adrenalin im Laufe der Woche nach und nach steigt. Es gibt Ungeduld und Aufregung, aber es ist wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren. Wir brauchen unbedingt Punkte, wir werden uns auf dieses Ziel konzentrieren und alles geben.“

Sky: „Auf was wird es im Derby speziell ankommen und wie wollen Sie Team dabei helfen?“

„Wie immer werde ich mein Bestes geben. Ich hoffe natürlich, etwas bewegen zu können, aber das Wichtigste wird sein, etwas aus dem Spiel mitzunehmen. Wir werden unser Herz auf den Platz bringen müssen.“

Sky: „Muss es ein Ziel der Austria sein, am Saisonende vor den Altachern zu stehen?“

„Das Ziel ist es, die Klasse zu halten, egal vor wem. Wir konzentrieren uns auf uns selbst und nicht auf andere!“

Auch wenn sich Bryan Teixeira und das gesamte Lustenauer Lager auf die eigene Leistung konzentrieren will, wird man den Fokus am Samstag unweigerlich auch auf den Kontrahenten aus Altach legen müssen. Wer im zweiten „Vorarlberger Blockbuster“ mehr Leidenschaft für die eigenen Farben auf den Platz bringt und die Vorherrschaft in Vorarlberg während der bundesligafreien Zeit übernimmt, sehen Sie am Samstag ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2!

(Eric Niederseer)/Bild: GEPA