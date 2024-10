Der SV Lafnitz hat in der 2. Liga ein Lebenszeichen abgegeben. Der Tabellenletzte feierte am Samstag im Auswärtsspiel bei Rapid II in der 11. Runde den ersten Saisonsieg.

Yvan Alounga (44.), Sebastian Feyrer (58.) und Andreas Radics (73.) erzielten die Tore für die Steirer beim 3:2. Für die sechstplatzierten Jung-Rapidler waren Tore von Daris Djezic (54.) und Tobias Hedl (85.) zu wenig. Der FC Liefering (9.) besiegte Stripfing (15.) spät mit 2:1.

Liefering-Stürmer Luka Reischl (22.) glich den Spielstand nach dem frühen Treffer von Konstantin Kerschbaumer (6.) aus. Zeteny Jano (88.) schoss die Jungbullen per Elfmeter zum dritten Saisonsieg. Stripfing liegt nur noch einen Punkt vor Lafnitz und hat fünf der jüngsten sechs Partien verloren.

(APA)/Bild: GEPA