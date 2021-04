Laimer absolviert Mannschaftstraining erstmals wieder komplett

via

RB Leipzig kann in der Schlussphase der deutschen Fußball-Bundesliga wohl doch noch auf ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer zurückgreifen. Der 23-jährige Salzburger nimmt seit Montag wieder am kompletten Mannschaftstraining der Sachsen teil, gab der Club bekannt. Für die Partie der Leipziger am Dienstagabend (18.30 Uhr/live auf Sky Sport Bundesliga) beim 1. FC Köln ist er jedoch keine Option.

Laimer ist in dieser Saison noch keine Minute auf dem Platz gestanden. Im September unterzog er sich einer Arthroskopie im Knie. Die Rehabilitation dauerte erheblich länger als geglaubt. Zuletzt hatte der ÖFB-Legionär individuell trainiert, jedoch auch schon Teile des Mannschaftstrainings absolviert.

