Laimer befeuert Wechselgerüchte: „Möglich, dass ich nicht mehr in Leipzig spiele“

ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer ist in den kommenden Tagen voll auf die Nations-League-Partien gegen Kroatien, Dänemark und Frankreich konzentriert. Danach aber rückt seine Zukunft auf Klubebene in den Fokus.

Der Vertrag des 20-fachen Internationalen in Leipzig läuft noch ein Jahr, namhafte Vereine sollen Interesse angemeldet haben. Es sei „durchaus wohl möglich, dass ich nächste Saison nicht mehr in Leipzig spiele“, erklärte Laimer bei der ÖFB-Medienrunde am zweiten Trainingstag in Bad Tatzmannsdorf.

„Es ist eine Phase, wo du dir Gedanken über deine Zukunft machst. Ich konzentriere mich jetzt aufs Nationalteam. Danach werde ich mich hinsetzen und mit meinen Engsten reden und schauen, was für mich der bestmögliche nächste Schritt ist“, führte Laimer weiter aus.

FC Bayern Favorit auf Laimer-Verpflichtung

Bei der Suche nach der richtigen Entscheidung will sich Laimer nicht unter Druck setzen lassen. „Ich lasse mir die Zeit, weil es eine sehr wichtige Entscheidung ist“, so Laimer.

Zuletzt wurde der 25-Jährige immer wieder mit europäischen Topklubs in Verbindung gebracht. Der FC Bayern gilt als Favorit auf die Verpflichtung der „Pressingmaschine“, aber auch dem BVB sowie Manchester United wurde zuletzt Interesse am Mittelfeldspieler nachgesagt.

Bild: GEPA