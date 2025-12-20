Laimer gesperrt: Bayern droht weiterer Ausfall

Bayern München geht mit personellen Problemen und „wahrscheinlich“ ohne Joshua Kimmich in den Jahresabschluss beim Tabellenvorletzten 1. FC Heidenheim am Sonntag (17.30 Uhr). Kimmich werde es wohl nicht schaffen, sagte Trainer Vincent Kompany am Samstag.

Der DFB-Kapitän leide noch immer an der Blessur am Sprunggelenk, die er sich im November im Einsatz mit der Nationalmannschaft zugezogen hatte. „Wir hatten schon so viele Spiele, irgendwann ist der Schmerz zu viel. Er konnte nicht trainieren diese Woche, hat über die Schmerzgrenze seine Spiele gemacht“, sagte Kompany, der Kimmich im Januar „wieder normal“ zurückerwartet.

Neben dem Mittelfeldboss fallen Manuel Neuer (Oberschenkel), Konrad Laimer (Gelbsperre), Nicolas Jackson (Afrika-Cup) und Sacha Boey (krank) aus. Auch Jamal Musiala fehlt noch.

Michael Olise ist nach seiner Augen-OP laut Kompany „okay“ und dabei. Auch auf Luis Díaz kann er nach dessen Gelbsperre wieder zurückgreifen.

(SID) / Artikelbild: Imago