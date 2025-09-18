Laimer nach geglücktem CL-Start: „Können immer besser werden“

Der FC Bayern München darf sich nach dem Sieg gegen den FC Chelsea über einen erfolgreichen Start in die neue Champions-League-Saison freuen. Auch ÖFB-Legionär Konrad Laimer bilanziert zufrieden nach dem 3:1-Erfolg.

„Wir haben schlussendlich ein sehr intensives Spiel [gewonnen], weil beide eine sehr intensive Spielweise haben. Aber ich glaube, dass wir es über das ganze Spiel besser gemacht haben und auch verdient gewonnen haben. Ich glaube, wir haben auch noch ein paar mehr Chancen gehabt, um das Spiel vielleicht früher noch ein bisschen lockerer zu machen“, lautet das erste Resümee des FCB-Profis: „Aber natürlich hat die Mannschaft Qualität. Die können immer wieder zurückkommen und immer wieder ein Tor machen. Aber ich finde, wir haben es dann auch sehr konzentriert verteidigt. Dass sie mal einen Abschluss haben, ist halt mal so. Aber wir freuen uns über die ersten drei Punkte.“

Von einer weiteren Steigerung im Saisonverlauf ist Laimer überzeugt: „Einfach unser Spiel auf den Platz kriegen, einfach das, was wir jetzt schon über ein Jahr so spielen, auch gegen so einen Gegner auf den Platz kriegen. Der Gegner hat Qualität, natürlich wird der auch mal ein Eins-gegen-Eins gewinnen über den ganzen Platz. Aber dann gibt es noch ein paar Prinzipien, die wir – finde ich – über sehr große Teile des Spiels gerade gut machen.“ Bei hundert Prozent sieht er sein Team aber noch nicht: „Wir können immer besser werden. Im Fußball kann man immer besser werden. (…) Durch Intensität kannst du sehr viel lösen und ich glaube, das haben wir heute auch gezeigt.“

Laimer: Olise „ein sehr wichtiger Faktor“

Die Aufarbeitung des Chelsea-Matches erfolgt wie gewohnt intern: „Wir bleiben in unserem Kreis. Wir bleiben auf unserem Weg. Wir wollen unseren Weg weitergehen, was wir jetzt schon über ein Jahr gehen. Es macht einfach Spaß, mit der Mannschaft Fußball zu spielen. Lange Saison, so viele Spiele und wir brauchen jeden Spieler. Wir wollen am besten jedes Spiel gewinnen.“

Sonderlob hat Laimer hingegen für seinen auffälligen Mitspieler Michael Olise übrig: „[Es] macht Spaß, mit dem Fußball zu spielen. Mit allen heute da vorne – vor allem auch mit ihm. Er kann so viele richtige Entscheidungen treffen. Ich glaube, das ist immer ein sehr wichtiger Faktor in so großen Spielen, dass du einfach weißt, wann gehst du ins Dribbling, wann spiele ich einen einfachen Pass, wann schieße ich ins Tor. Großartiger Spieler und ich hoffe, er macht einfach so weiter.“

