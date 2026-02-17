Laimer-Verhandlungen stocken: Topklub lauert auf Bayern-Star

Wie geht es mit ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer beim FC Bayern weiter? Nach starken Leistungen in dieser Saison möchten die Münchner den Vertrag mit dem Allrounder unbedingt verlängern. Doch dieses Vorhaben könnte sich als schwierig gestalten – ein Topklub ist bereits in Lauerstellung.

Laut dem Podcast „Bayern-Insider“ fordert Laimer bei einer Vertragsverlängerung eine deutliche Gehaltserhöhung von acht Millionen Euro auf dann 15 Millionen Euro Jahresgehalt. Doch die Verhandlungen sind ins Stocken geraten, da der FC Bayern auf diese Forderung (noch) nicht eingegangen ist. Laimer soll vom Angebot des deutschen Rekordmeisters enttäuscht gewesen sein.

Real Madrid hat Laimer im Visier

Das ruft nun einige Topklubs aus Europa auf den Plan, die ihre Chance beim ÖFB-Teamspieler wittern. Das spanische Portal „fichajes“ berichtet, dass Real Madrid die Fühler nach Laimer ausgestreckt habe.

Die „Königlichen“ sollen von dessen Vielseitigkeit begeistert sein. Da der Vertrag von Dani Carvajal im Sommer ausläuft, sucht Real bereits nach einem neuen Rechtsverteidiger, der den verletzungsanfälligen Trent Alexander-Arnold entlasten kann. Zudem wird Laimer mit seiner intensiven Spielweise auch im Mittelfeld als klare Verstärkung gesehen.

Neben Laimer gelten auch Pedro Porro von Tottenham Hotspur sowie Wesley França von der AS Roma als Kandidaten bei Real.

Laimers Vertrag in München läuft noch bis 2027. Im Jänner sagte er angesprochen auf seine sportliche Zukunft: „Ich bin immer offen für alles und entspannt“. Sollte es zu keiner Einigung mit Bayern kommen, könnte Real zuschlagen und Laimer ins Bernabeu locken.

