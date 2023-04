Laimer-Wechsel zum FC Bayern! Das sagt ÖFB-Teamchef Rangnick

via

Konrad Laimer hat beim FC Bayern nach Sky Informationen einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.

Der Wechsel hatte sich angedeutet: Bereits im Januar hatte Sky berichtet, dass Konrad Laimer RB Leipzig im kommenden Sommer in Richtung FC Bayern verlassen wird. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick äußerte sich bei Sky Sport Austria zum Wechsel.

„Ich halte Konrad Laimer für einen der besten Spieler im Umschaltspiel. Er hat sich auch technisch noch einmal enorm verbessert in den letzten zwei Jahren. Er schießt jetzt auch Tore, bereitet Tore vor. Ich kann das Interesse von Bayern nachvollziehen. Die Frage ist aber auch, wie will man spielen? Mit welchen Spielern plant man? Ich wünsche mir natürlich als Teamchef, dass Laimer auch beim FC Bayern regelmäßig spielt. Das ist das Wichtigste, um sich auch noch weiterentwickeln zu können und noch besser zu werden“, so Rangnick.