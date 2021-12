Laimer: „Wenn wir auf unserem Top-Niveau spielen, können wir jedes Team schlagen“

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden:

RB Leipzig darf nach einem 2:1 gegen Manchester City am letzten Spieltag der Gruppenphase der Champions League im Frühjahr in der Europa League weiterspielen. Der deutsche Bundesligist fixierte am Dienstagabend mit einem starken Konrad Laimer den dritten Tabellenplatz.

Laimer bereitete das 1:0 vor, nach etwas mehr als eine Stunde wurde der Salzburger ausgetauscht. Nach der Partie wurde er als „Man of the match“ ausgezeichnet.

Der ÖFB-Teamspieler blickt im Sky-Interview auf das abschließende CL-Spiel zurück, spricht über die bisherige Herbstsaison der Leipziger und äußert sich über den Trainerwechsel.