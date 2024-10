Lainer-Eigentor: Gladbach verpasst Sieg in Mainz

Mainz und Mönchengladbach haben sich am Freitag zum Auftakt der 12. Runde in der deutschen Fußball-Bundesliga 1:1 getrennt. Ein Eigentor von Gladbachs Stefan Lainer (55.), der eine Hereingabe unglücklich per Knie ins eigene Tor lenkte, brachte die Hausherren nach einer torlosen ersten Hälfte voran. Schon zwei Minuten später glich der deutsche Nationalspieler Tim Kleindienst (57.) aus. Bei den zu Hause in dieser Saison weiter sieglosen Mainzern spielte Phillipp Mwene durch. Drei Ausstiegsklauseln in neuem Vertrag von Leipzig-Star Kevin Stöger kam bei Gladbach unmittelbar nach dem Ausgleich in die Partie, sein Team konnte den Siegestreffer aber nicht mehr erzwingen. Beide Mannschaften befinden sich aktuell im Tabellenmittelfeld.

Gladbach verpasst Befreiungsschlag

„Die Basis wird sein, kompakt zu stehen und den Kampf in unserer defensiven Arbeit anzunehmen“, hatte Seoane vor der Partie die Marschroute vorgegeben. Dies gelang den Gladbachern zunächst – auch wenn darunter das Offensivspiel litt. Stattdessen suchten die Hausherren den Weg nach vorne, Nadiem Amiri scheiterte zu Beginn gleich dreifach mit Distanzschüssen.

Einen Rückschlag mussten die Nullfünfer dann in der 19. Minute hinnehmen, als der mit fünf Toren bislang beste Mainzer Angreifer Jonathan Burkardt verletzungsbedingt ausgewechselt werden mussten. Seine Mitspieler blieben aber auch danach das aktivere Team, angefeuert von enorm stimmungsvollen Fans, die ihrer Sehnsucht nach einem Heimsieg vor dem Anpfiff mit einer Choreo Ausdruck verliehen hatten.

Kleindienst-Ausgleich nach Lainer-Eigentor

Die Chancen für Mainz häuften sich, Moritz Jenz köpfte nach einem Amiri-Freistoß über das Tor (26.). Weil auch die nachfolgenden Möglichkeiten jedoch ungenutzt blieben, stand zur Pause auf beiden Seiten die Null.

In der zweiten Halbzeit überschlugen sich dann die Ereignisse: Erst bugsierte Stefan Lainer eine Hereingabe von Paul Nebel ins eigene Tor, kurz darauf glich DFB-Nationalspieler Kleindienst für die Gäste per Kopf aus. Nun beteiligte sich auch Gladbach offensiv an der munteren Partie, Kleindienst scheiterte gegen Mainz-Keeper Robin Zentner (64.). Es war nun ein offenes Spiel, in der beide Mannschaften große Chancen auf den Siegtreffer vergaben.

(APA/SID).

Beitragsbild: Imago.