via

via Sky Sport Austria

Die am Freitag abgesagte erste Weltcup-Abfahrt von Lake Louise wird in der kommenden Woche in Beaver Creek nachgeholt.

Das gab der Internationale Skiverband (FIS) am Sonntag bekannt. Damit stehen im US-Bundesstaat Colorado von Donnerstag bis Sonntag vier Speedrennen auf dem Programm, angefangen mit zwei Super-G. Die Abfahrten gehen am Samstag und Sonntag in Szene.

(APA) / Bild: GEPA