Lakers gleichen Playoff-Serie gegen Minnesota aus

Nach dem enttäuschenden Auftakt ins Playoff der National Basketball Association (NBA) haben sich die Los Angeles Lakers vor den eigenen Fans etwas rehabilitiert.

Die Lakers gewannen am Dienstag Spiel zwei der „best of seven“-Serie gegen die Minnesota Timberwolves 94:85 und stellten auf 1:1. Oklahoma City Thunder und die Indiana Pacers gingen mit 2:0 in Führung.

In Los Angeles präsentierten sich die Lakers-Stars LeBron James und Luka Doncic wesentlich besser als bei der Niederlage zum Auftakt und verbuchten jeweils ein Double-Double. Doncic kam auf 31 Punkte und zwölf Rebounds, James steuerte 21 Zähler und elf Rebounds bei. Weiter geht es nun in Minneapolis, wo die Timberwolves beide Saisonduelle mit den Lakers im Grunddurchgang gewonnen haben.

Nächste Pleite für Antetokounmpo & Co.

Indiana setzte sich auch im zweiten Spiel gegen die Milwaukee Bucks durch. Beim 123:115 war Milwaukee-Star Giannis Antetokounmpo mit 34 Punkten zwar der beste Werfer der Partie, konnte die zweite Pleite aber nicht verhindern. Auch Oklahoma holte mit einem 118:99 gegen die Memphis Grizzlies den zweiten Sieg. Zwei Tage nach dem Traumstart mit 51 Punkten Unterschied holte die Nummer eins der Western Conference den nächsten ungefährdeten Heimsieg.

(APA) / Bild: Imago