Lamparter nach dem Springen Zweiter hinter Riiber

Johannes Lamparter geht einmal mehr als Zweiter nach dem Springen in die Loipe.

Der Weltcup-Titelverteidiger in der Nordischen Kombination landete am Sonntag in Lillehammer nach dem Wechsel auf die Großschanze bei 135 Metern. Überragend war einmal mehr der mittlerweile 60-fache Weltcupsieger Jarl Magnus Riiber. Der Norweger hat nach einem 141-m-Flug 55 Sekunden Vorsprung beim Langlauf-Start um 11.30 Uhr.

Die ÖSV-Mannschaft präsentierte sich im ersten Bewerbsteil sehr stark, landeten doch sechs der acht Österreicher in den Top 14: Franz-Josef Rehrl (+1:06 Min.) und Stefan Rettenegger (+1:08) waren mit 134,5 bzw. 133,5 Metern Vierter bzw. Fünfter, Martin Fritz, Lukas Greiderer und Thomas Rettenegger liegen auf den Rängen sieben, neun und 14.

(APA)

Bild: GEPA