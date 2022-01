Lamparter, Rehrl nach Klingenthal-Sprung gleichauf voran

Die Österreicher Johannes Lamparter und Franz-Josef Rehrl gehen beim zweiten Klingenthal-Weltcup der Nordischen Kombinierer zeitgleich als Führende in den 10-km-Langlauf (15.30 Uhr).

Vortagessieger Lamparter erhielt am Sonntag für einen 143-m-Sprung um 0,1 Punkte mehr als der am Samstag siebenplatzierte Rehrl für einen 147-m-Satz, was für die Ausgangsposition aber keinen Unterschied machte. Der Este Kristjan Ilves (142 m) liegt vier Sekunden zurück.

Lamparter ist zu favorisieren, in Abwesenheit des norwegischen Weltcup-Führenden Jarl Magnus Riiber geht es um seinen dritten Weltcupsieg und um die Weltcupführung, wofür bereits ein Punkt reicht. Am meisten Gefahr neben dem am Vortag zweitplatzierten Ilves könnte vom sechstplatzierten Jörgen Graabak (+0:41 Min.) kommen. Der Norweger ist in der Loipe besonders stark und startet fünf Sekunden hinter seinem Landsmann Espen Andersen. Nächstbester Österreicher ist Lukas Greiderer als Zwölfter (+1:09).

(APA) / Bild: Imago