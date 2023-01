Lamparter schon Nr. 4 unter ÖSV-Weltcupsiegern

via

via Sky Sport Austria

Triple-Sieger Johannes Lamparter hat mit seinen Seefeld-Erfolgen vom Samstag und Sonntag seine Landsleute Christoph Bieler und Bernhard Gruber in der Anzahl an Weltcup-Siegen hinter sich gelassen.

Während Bieler bei sechs und Gruber bei sieben Triumphen hält, zählt Lamparter nun acht. Fünf davon hat der Tiroler im Jänner an drei Wettkampf-Wochenenden in Folge gefeiert – Otepää, Klingenthal und Seefeld. In der Weltcupstatistik ist Lamparter schon viertbester ÖSV-Athlet.

Angeführt wird dieses Ranking vom 23-fachen Sieger Felix Gottwald. Klaus Sulzenbacher hat 14 Weltcup-Siege, Mario Stecher zwölf. Den aktuellen sportlichen Leiter im Österreichischen Skiverband (ÖSV) könnte Lamparter theoretisch also noch diese Saison einholen. Insgesamt sieben Weltcup-Bewerbe stehen im Februar und März noch auf dem Programm, von denen der Doppel-Weltmeister von 2021 aber womöglich nicht alle bestreiten wird. Unumschränkte Nummer eins im Ranking ist Jarl Magnus Riiber (NOR/53) vor Hannu Manninen (FIN/48) und Eric Frenzel (GER/43).

Ranking der österreichischen Weltcupsieger in der Nordischen Kombination:

1. Felix Gottwald 23 Siege

2. Klaus Sulzenbacher 14

3. Mario Stecher 12

4. Johannes Lamparter 8

5. Bernhard Gruber 7

6. Christoph Bieler 6

7. Mario Seidl und Franz Josef Rehrl je 2

9. David Kreiner, Wilhelm Denifl und Lukas Klapfer je 1

(APA) / Bild: GEPA