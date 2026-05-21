„Lange gewartet“: Haaland & Ödegaard führen Norwegen-Kader an

Angeführt von Starstürmer Erling Haaland und mit drei Deutschland-Legionären fährt Norwegen zur Fußball-WM nach Nordamerika.

Den 26-köpfigen Kader der Skandinavier, die erstmals seit 28 Jahren wieder bei einer WM-Endrunde dabei sind, präsentierte Norwegens König Harald V. in einem Video in den Sozialen Netzwerken.

„Wir haben lange gewartet“, sagte der 89 Jahre alte Monarch, bevor er zu einer staatstragenden Erzählung ansetzte: „Dieses Team wurde vom gesamten Land geprägt; von kleinen und großen Klubs, in denen der Fußball so viel bedeutet. Die Hoffnung lebte auf Schotter, auf Gras und Kunstrasen, in Käfigen zwischen Häuserblocks, auf kleinen Plätzen in kleinen Gemeinschaften, über weite Distanzen, Fähren und Gebirgspässe. Dieses Team ist das Team aller Norweger.“

Mit dabei sind neben Ex-Salzburger Haaland (Manchester City) auch Julian Ryerson (Dortmund), Antonio Nusa (Leipzig) und Sander Tangvik (Heidenheim). Trainer ist der frühere Kölner Bundesligacoach in Deutschland Stale Solbakken, sein Kapitän ist Martin Ödegaard vom englischen Meister FC Arsenal. Beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) trifft Norwegen in der Vorrunde auf Frankreich, Senegal und Irak.

(SID/Red.)

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