„Schockiert & zutiefst getroffen“: Maguire fehlt in Englands Kader

Nicht nur Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann musste bis heute harte Entscheidungen treffen, auch Thomas Tuchel hat in seiner Funktion als Englands Teammanager enttäuschende Nachrichten übermittelt.

Tuchel nominierte Harry Maguire nicht für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (ab 11. Juni) – dies ließ den Routinier fassungslos zurück.

„Ich war zuversichtlich, dass ich nach der Saison, die ich gespielt habe, in diesem Sommer eine tragende Rolle für mein Land hätte spielen können. Die Entscheidung hat mich schockiert und zutiefst getroffen“, schrieb der 33 Jahre alte Maguire bei X: „Ich habe es über die Jahre immer geliebt, dieses Trikot zu tragen und mein Land zu repräsentieren.“

Tuchel verkündet seinen Kader am Freitag, zuvor hat der Deutsche Gespräche mit seinen Spielern geführt. Noch im März stand Maguire, der bei Manchester United eine starke Rückrunde gespielt hatte, in Englands Kader für die Länderspiele. Es war die erste Berufung unter Tuchels Leitung.

Möglicherweise hat der Deutsche noch weitere harte Entscheidungen getroffen. Auch die Stars Cole Palmer (FC Chelsea), Phil Foden (Manchester City) und Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) müssen fürchten, nicht dabei zu sein.

Lienhart-Mitspieler Ginter: „Enttäuschung sehr groß“

Matthias Ginter hat sich nach hochemotionalen 24 Stunden „enttäuscht“ über die Nicht-Nominierung durch DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Fußball-WM gezeigt. „Mehr hätte ich nicht machen können. Ich habe alles versucht und alles getan“, sagte Ginter einen Tag nach dem verlorenen Europa-League-Finale mit dem SC Freiburg sowie mit Teamkollege Philipp Lienhart beim Empfang in der Heimat. Die Enttäuschung sei „natürlich sehr groß“, sagte Ginter, aber: „Natürlich werde ich auch der Mannschaft die Daumen drücken.“

Ginter hatte mit dem Sport-Club am Mittwochabend in Istanbul das erste Europokalendspiel der Vereinsgeschichte mit 0:3 gegen Aston Villa verloren, am Donnerstag blieb dann trotz einer starken Saison eine Nominierung für die WM-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) aus. „Die letzten 24 Stunden waren natürlich ein Brett“, sagte Ginter. Beim Fan-Empfang im Breisgau wurde der Innenverteidiger mit Sprechchören gefeiert, für Nagelsmann gab es hingegen Pfiffe.

Mit dem SC sei es dennoch „eine besondere Saison“ gewesen, sagte Ginter, „leider nicht mit dem letzten Schritt“. Mit Blick auf die erneut verpasste Qualifikation für die Champions League fügte der 32-Jährige an: „Irgendwann sind wir dann auch mal dran.“

(SID/Red.)

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