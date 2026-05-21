Gegner aus Deutschland & Schweiz: Altach fixiert Sommerfahrplan

Auch ÖFB-Cupfinalist SCR Altach gibt seinen Plan für die anstehende Sommer-Vorbereitung bekannt. Die Vorarlberger testen dabei gegen Mannschaften aus gleich vier verschiedenen Nationen.

Am 16. Juni, genau einen Monat nach dem letzten Pflichtspiel, starten die Vorarlberger ins Training, der erste Test folgt vier Tage später am 20. Juni beim FC Hörbranz. Eine Woche später am 27. Juni findet mit dem Test gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen in Widnau die erste richtige Standortbestimmung statt. Wiederum sieben Tage später trifft Altach in Koblach auf den deutschen Bundesliga-Absteiger FC Heidenheim.

Auf Heidenheim-Test folgt Grashoppers-Duell

Währenddessen steht am 10. Juli ein 120-Minuten-Test gegen Liechtensteins Serien-Cupsieger FC Vaduz in Götzis an. Die Saisoneröffnung im eigenen Stadion erfolgt anschließend am 18. Juli gegen die Grasshoppers Zürich. Tags darauf ist der letzte Testgegner der FC Dornbirn, ehe die erste ÖFB-Cup-Runde sowie der Saisonstart der ADMIRAL Bundesliga geplant sind.

Die Termine im Überblick:

Dienstag, 16.06.2026 – Auftakt

Samstag, 20.06.2026 | 18 Uhr | Testspiel beim FC Hörbranz

Samstag, 27.06.2026 | 16 Uhr | Testspiel gegen den FC St. Gallen (in Widnau)

Samstag, 04.07.2026 | 16 Uhr | Testspiel gegen den FC Heidenheim (in Koblach)

Freitag, 10.07.2026 | 18 Uhr | Testspiel gegen den FC Vaduz (in Götzis)

Samstag, 18.07.2026 | 17 Uhr | Season-Opening im Schnabelholz und Testspiel gegen die Grashoppers Zürich

Sonntag, 19.07.2026 | 11 Uhr | Testspiel beim FC Dornbirn

(Red./SCR Altach).

Beitragsbild: GEPA.