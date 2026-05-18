Ligainterner Wechsel fix: Raguz verlässt Austria

Der Abgang von Austria-Profi Marko Raguz ist fix: Wie Sky bereits berichtete, wird der Angreifer innerhalb der ADMIRAL Bundesliga zum SCR Altach wechseln.

Die Altacher verkündeten den Neuzugang heute offiziell. Der Offensivspieler wird in Vorarlberg mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet, der Transfer erfolgt ablösefrei.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe beim SCR Altach, von dem ich bereits jetzt einen durchweg positiven Eindruck gewonnen habe. Ich bin sehr dankbar für das große Vertrauen, das mir hier entgegengebracht wird“, lässt der Angreifer via Aussendung wissen.

Raguz wechselte im Sommer 2022 vom LASK zur Austria, die damals rund 1,3 Millionen Euro für den heute 27-Jährigen bezahlte. Verletzungsbedingt kam er in seiner Zeit bei den Wienern nur auf 34 Einsätze und erzielte dabei zwei Tore. Insgesamt kann der Ex-LASK-Spieler in der österreichischen Bundesliga auf 86 Spiele, elf Tore und sieben Vorlagen vorweisen.

VIDEO: Raguz nach „Comeback-Tor“ im November

Der Stürmer ist zudem ehemaliger Nachwuchs-Nationalspieler für Österreich und absolvierte 21 Partien für unterschiedliche Jugend-Nationalteams, in denen er sechs Tore erzielte. Bei Altach will Raguz nun wieder in die Spur finden und sein Potenzial voll ausschöpfen.

(Red./SCR Altach.)

Beitragsbild: GEPA.