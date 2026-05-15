Weitere Abgänge: Altach trennt sich von sieben Spielern

Die Abgangswelle in Vorarlberg setzt sich fort: Der SCR Altach verabschiedet sich im Sommer von gleich sieben weiteren Spielern.

Nach dem Karriereende von Alexander Gorgon sowie dem Abgang von Lukas Gugganig verkünden die Altacher vor dem Duell der 32. Runde gegen Ried (Samstag ab 16 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – mit Sky X bist du live dabei!) nun die Trennung von gleich sieben aktuellen Kaderspielern: Keine Zukunft beim Verein haben Luca Kronberger, Anteo Fetahu, Blendi Idrizi, Precious Benjamin, Moritz Oswald, Marlon Mustapha und Srdjan Hrstic.

Konkret werden die auslaufenden Verträge von Kronberger, Fetahu und Idrizi nicht verlängert. Die Leihen von Benjamin und Oswald laufen hingegen regulär aus, diese sollen zur TSG Hoffenheim sowie zum SK Rapid zurückkehren. Ähnlich verhält sich dies beim Stürmer-Duo Mustapha (Como-Leihspieler) und Hrstic (von Häcken ausgeliehen), bei dem Altach auf die jeweilige Kaufoption verzichtet.

Außerdem wird auf eigenen Wunsch auch Athletiktrainer Christoph Zellner den Verein verlassen und seinen Vertrag bei Altach auflösen.

(Red.)

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