Schuster neu dabei: Die teuersten ÖFB-Transfers aller Zeiten

Jannik Schuster vom Fußball-Bundesligisten Red Bull Salzburg hat den Sprung in die Premier League zum Brentford FC geschafft.

Wie die Engländer am Freitag mitteilten, unterschrieb der 19-jährige Innenverteidiger einen ab Sommer gültigen Fünfjahresvertrag bis 2031 in London. Das Gesamtpaket des Transfers beläuft sich auf knapp über 20 Mio. Euro inklusive möglicher Boni.

Damit wird er zum teuersten Österreicher, der aus der Bundesliga ins Ausland wechselte. Bisher hatte ÖFB-Teamspieler Nicolas Seiwald die Bestmarke durch seinen Wechsel von Salzburg nach Leipzig gehalten.

Schuster neu in Top sechs der ÖFB-Rekordtransfers

Was die teuersten ÖFB-Transfers überhaupt betrifft, belegt der Salzburg-Abgang mit seinem ersten Auslandstransfer den sechsten Platz, gemeinsam mit Seiwald und unter anderem noch vor Marcel Sabitzer und Sasa Kalajdzic.

Die teuersten Transfers österreichischer Fußballer:

(APA/Red.)

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