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Schuster Rekord
Premier League

Schuster neu dabei: Die teuersten ÖFB-Transfers aller Zeiten

Jannik Schuster vom Fußball-Bundesligisten Red Bull Salzburg hat den Sprung in die Premier League zum Brentford FC geschafft.

Wie die Engländer am Freitag mitteilten, unterschrieb der 19-jährige Innenverteidiger einen ab Sommer gültigen Fünfjahresvertrag bis 2031 in London. Das Gesamtpaket des Transfers beläuft sich auf knapp über 20 Mio. Euro inklusive möglicher Boni.

Offiziell: Schuster wechselt in die Premier League

Damit wird er zum teuersten Österreicher, der aus der Bundesliga ins Ausland wechselte. Bisher hatte ÖFB-Teamspieler Nicolas Seiwald die Bestmarke durch seinen Wechsel von Salzburg nach Leipzig gehalten.

Schuster neu in Top sechs der ÖFB-Rekordtransfers

Was die teuersten ÖFB-Transfers überhaupt betrifft, belegt der Salzburg-Abgang mit seinem ersten Auslandstransfer den sechsten Platz, gemeinsam mit Seiwald und unter anderem noch vor Marcel Sabitzer und Sasa Kalajdzic.

Die teuersten Transfers österreichischer Fußballer:

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(APA/Red.)

Beitragsbild: GEPA/Imago.