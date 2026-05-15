Entscheidung im Meisterrennen? Die 37. Runde der Premier League live bei Sky

Der FC Arsenal empfängt am Montagabend den FC Burnley – um 21:00 Uhr live bei Sky

Manchester City ist am Dienstag auswärts bei Bournemouth gefordert – um 20:30 Uhr live bei Sky

Ebenfalls am Dienstag steigt das London-Derby zwischen den Krisenklubs Chelsea und Tottenham – um 21:15 Uhr live bei Sky

Zum Auftakt des Spieltages treffen heute Aston Villa und der FC Liverpool aufeinander – um 21:00 Uhr live bei Sky

Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Zwei Spieltage stehen in der Premier League noch an und es geht an beiden Enden der Tabelle weiter knapp zu. Arsenal hat im Titelkampf alles in der eigenen Hand und könnte sich an diesem Spieltag zum Meister krönen. Die Gunners empfangen am Montagabend Absteiger Burnley. Die Form stimmt bei der Mannschaft von Mikel Arteta. In der Premier League gab es drei Siege in Folge zu feiern und in der Champions League steht Arsenal zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder im Finale. Machen die Londoner an diesem Spieltag den entscheidenden Schritt zur Meisterschaft? Die Antwort gibt es live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Austria 1, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD.

Verfolger Manchester City ist am Dienstag beim AFC Bournemouth gefordert. Die Citizens absolvierten am vergangenen Mittwoch ihr Nachtragsspiel gegen Crystal Palace. Die Mannschaft von Pep Guardiola setzte sich mit 3:0 durch und liegt weiterhin zwei Zähler hinter Arsenal. Vertagen die Citizens die Entscheidung um die Meisterschaft auf den letzten Spieltag oder stellt ihnen Bournemouth ein Bein? Das sehen Fans live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Austria 3, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD.

Ebenfalls dienstags kommt es zum Krisen-Derby zwischen Chelsea und Tottenham mit ÖFB-Verteidiger Kevin Danso. Die Blues konnten dank eines 1:1-Unentschieden gegen Liverpool ihre Niederlagenserie von sieben Partien hinter sich lassen. Dennoch liegt Chelsea schon vier Punkte hinter dem letzten Europacup-Platz. Die Spurs konnten sich dank acht Punkten in den letzten vier Spielen auf den 17. Platz vorarbeiten, der den Klassenerhalt bedeuten würde. Allerdings beträgt der Vorsprung auf West Ham United gerade einmal zwei Punkte. Wer sich im London-Derby durchsetzen kann, sehen Sky Kund:innen live auf Sky Sport Mix.

Den Auftakt in die 37. Runde der Premier League bestreiten heute Aston Villa und der FC Liverpool. Die beiden Teams stehen punktegleich auf den Plätzen fünf und vier. Mit einem Sieg könnte einer der beiden Vereine die Champions League-Qualifikation fixieren. Der Vorsprung auf das sechstplatzierte Bournemouth beträgt vier Zähler. Am vergangenen Spieltag gab es für Villa und den LFC ein Remis. Wer sich am Freitag durchsetzen kann, sehen Fans live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Austria 2 und Sky Sport UHD.

Oliver Glasner kann mit Crystal Palace Historisches erreichen: Ihm und seinen Eagles gelang letzte Woche der Einzug ins Finale der UEFA Conference League. Bevor es aber um eine internationale Trophäe geht, sind die Hauptstädter am Sonntag in der Liga beim FC Brentford zu Gast. Während es in der Premier League für Crystal Palace nicht mehr um viel geht, steckt Brentford im Kampf um die Europacup-Qualifikation. Aktuell fehlen zwei Zähler auf Brighton. Das Duell wird live im GOAL RUSH auf Sky Sport Premier League übertragen.

GOAL RUSH – Alle Tore und alle Highlights live bei Sky

Ab dieser Saison können Sky Zuschauer:innen die Premier League noch intensiver erleben: Für alle, die mehr als ein Einzelspiel sehen wollen, ist die neue Funktion „GOAL RUSH” die zentrale Anlaufstelle, um keine Tore und Highlights mehr zu verpassen. Sky Sport Premier League begleitet die parallel stattfindenden Nachmittags-Partien mit „GOAL RUSH”. Das Topspiel des Nachmittags – an diesem Samstag bestreiten es Leeds United und Brighton & Hove Albion – steht dabei im Mittelpunkt der Übertragung, während über Splitscreen-Einblendungen alle Highlights der anderen Begegnungen wie Tore, Elfmeter und Großchancen mit deutschem Kommentar in Echtzeit gezeigt werden. Als zusätzliche Ton-Option wird der englische Originalkommentar (Doppelkommentar) angeboten.

Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus

Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Sky Sport bietet umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.

Der 37. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Freitag:

21:00 Uhr: FC Liverpool – Aston Villa live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Austria 2 und Sky Sport UHD

Sonntag:

13:30 Uhr: Manchester United – Nottingham Forest live auf Sky Sport Premier League

16:00 Uhr: Leeds United – Brighton & Hove Albion live im GOAL RUSH auf Sky Sport Premier League

18:30 Uhr: Newcastle United – West Ham United live auf Sky Sport Premier League

Montag:

21:00 Uhr: FC Arsenal – FC Burnley live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Austria 1, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

Dienstag:

20:30 Uhr: AFC Bournemouth – Manchester City live auf Sky Sport Premier League, Sky Sport Austria 3, Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD

21:15 Uhr: FC Chelsea – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Mix

Bild: Imago