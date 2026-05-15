Fernduell um den Meistertitel! Die Szenarien zur 32. Runde

Am kommenden Sonntag fällt in der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem LASK und Sturm Graz die Entscheidung um den Meistertitel. Auch im Rennen um Platz drei ist noch alles offen. Die Meistergruppen-Szenarien im Überblick.

Der LASK wird Meister…

bei einem Sieg oder Remis gegen Austria Wien

bei einer Niederlage gegen Austria Wien, wenn Sturm Graz nicht gegen Rapid gewinnt

Sturm Graz wird Meister…

bei einem Sieg gegen Rapid, wenn der LASK gegen Austria Wien verliert

Sturm Graz hat den dritten Meistertitel en suite also nicht mehr in der eigenen Hand und muss auf Schützenhilfe von Austria Wien hoffen.

Der Meister-Showdown am Sonntag ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport Austria und im Stream mit Sky X!

Die Tabelle der Meistergruppe vor Runde 32

Dreikampf um Platz drei

Neben dem Fernduell um den Titel geht es in Runde 32 auch noch um Platz drei, durch den man kommende Saison in der 3. Runde der Europa-League-Qualifikation antreten darf.

Mit Red Bull Salzburg, Austria Wien und dem SK Rapid haben noch drei Teams die Chance auf Rang drei.

Red Bull Salzburg fixiert Platz drei…

bei einem Sieg gegen den TSV Hartberg

bei einem Remis gegen den TSV Hartberg, wenn Austria Wien und Rapid nicht gewinnen

bei einer Niederlage gegen den TSV Hartberg, wenn Austria Wien verliert und Rapid nicht gewinnt

Austria Wien fixiert Platz drei…

bei einem Sieg gegen den LASK, wenn Salzburg gegen Hartberg nicht gewinnt

bei einem Remis gegen den LASK, wenn Salzburg gegen Hartberg verliert und Rapid gegen Sturm nicht gewinnt

Der SK Rapid fixiert Platz drei…

bei einem Sieg gegen Sturm Graz, wenn Salzburg und Austria Wien nicht gewinnen

Bild: GEPA