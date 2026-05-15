Abgang fix: Innenverteidiger verlässt Altach

Nächste Kaderveränderung beim SCR Altach: Innenverteidiger Lukas Gugganig wird die Vorarlberger mit Saisonende verlassen.

Dies gaben die Cupfinalisten via Aussendung vor dem abschließenden Qualigruppen-Spiel gegen die SV Ried (Samstag ab 16 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria – mit Sky X bist du live dabei!) bekannt. Der auslaufende Vertrag des Defensivspielers wird demnach nicht verlängert, Gugganig wird somit im Sommer ablösefrei wechseln.

Der Ex-Deutschland-Legionär war seit 2022 beim SCRA aktiv und bestritt insgesamt 98 Spiele für die Vorarlberger. In der aktuellen Saison absolvierte Gugganig zwar 19 Matches, stand aber nur in einem einzigen Ligaspiel in der Altacher Startelf. Eines seiner insgesamt sechs Ligatore für Altach erzielte er im Dezember 2023 im Derby gegen die künftigen Bundesliga-Rückkehrer Austria Lustenau.

„Lukas war ein wichtiger Eckpfeiler für unser Team und hat sein Handeln immer konsequent in den Dienst des Vereins gestellt“, bedankt sich Sportdirektor Philipp Netzer beim Defensivspieler. Auch dieser verabschiedet sich mit positiven Worten vom Verein: „Ich blicke auf eine intensive Zeit beim SCR Altach zurück und bin froh, dass ich meinen Teil zum gemeinsamen Erfolg beitragen konnte. Ich habe mich immer voll mit dem Verein identifiziert und alles für die Mannschaft gegeben. Nun freue ich mich auf ein neues Kapitel.“

VIDEO: Gugganig-Führungstor für Altach gegen Lustenau 2023

Sein Abgang markiert eine nächste Änderung im Altacher Kader: Während auch Routinier Alexander Gorgon den Verein aufgrund seines Karriereendes verlassen wird, soll Austrias Marko Raguz als Offensiv-Zugang anheuern.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.