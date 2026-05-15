Nächster Ausfall bei ÖFB-WM-Auftaktgegner Jordanien

Österreichs WM-Startgegner Jordanien muss beim nahenden Großevent auf Issam Smeeri verzichten.

Der 26-jährige rechte Außenverteidiger zog sich während eines Nationalteam-Individualtrainings einen Achillessehnenriss zu. Die Jordanier müssen auch Yazan Al-Naimat und Adham Al-Quraishi vorgeben, sie werden von beim Arab Cup im Dezember erlittenen Kreuzbandrissen nicht rechtzeitig fit. Das ÖFB-Team trifft am 17. Juni (6.00 Uhr MESZ) in Santa Clara bei San Francisco auf Jordanien.

(APA).

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