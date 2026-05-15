Mit Hartberg-Shootingstar: Der ÖFB-WM-Kader von Marc Janko

Teamchef Ralf Rangnick wird am kommenden Montag (18. Mai) den endgültigen ÖFB-Kader für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko bekanntgeben.

Im Vorfeld der Bekanntgabe wird kräftig über mögliche Überraschungen und Streichkandidaten diskutiert – am Montag hat der ÖFB einen Großkader mit 53 Spielern genannt, die Namen der Akteure allerdings nicht veröffentlicht. 26 Spieler dürfen im endgültigen Aufgebot stehen, auch die Sky-User:innen können ihr Wunschaufgebot wählen.

Im Zuge der bevorstehenden Kadernominierung hat auch Sky-Experte Marc Janko seinen Wunschkader zusammengestellt. Wie auch Peter Pacult würde der frühere Teamstürmer auf Elias Havel und Sascha Horvath setzen, in der Abwehr bekommt David Affengruber den Vorzug vor Samson Baidoo und Leopold Querfeld.

Der ÖFB-WM-Kader von Marc Janko

(Red.)

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