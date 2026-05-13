VOTING: Stelle deinen WM-Kader des ÖFB-Teams zusammen

Am 18. Mai gibt Ralf Rangnick den ÖFB-Kader für die WM 2026 bekannt. Die Sky-User können bereits jetzt ihr Wunschaufgebot zusammenstellen.

Bereits am Montag hat der ÖFB einen Großkader mit 53 Spielern genannt, die Namen der Spieler allerdings nicht veröffentlicht. 26 Spieler dürfen im endgültigen Aufgebot stehen. Im Zuge der Vorberichterstattung zur WM 2026 werden auch die Sky-Experten in den kommenden Tagen ihre WM-Aufgebote preisgeben.

Die User:innen können aus ingesamt 54 Spielern ihren Kader auswählen. Dabei werden 3 Tormänner, 9 Abwehrspieler und 14 Mittelfeldspieler/Angreifer selektiert. Anmerkung: Konrad Laimer wird als Rechtsverteidiger angeführt, nicht im Mittelfeld.

VOTING: Stelle deinen WM-Kader zusammen

(Red.)

Bild: GEPA