Ex-LASK-Profi für Japan-WM-Kader nominiert

Mit einem Ex-LASK-Spieler sowie sechs Profis aus der deutschen Fußball-Bundesliga reist Japan zur WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli).

In den 26-köpfigen Kader, den Nationaltrainer Hajime Moriyasu in Tokio präsentierte, stehen unter anderem Hiroki Ito (Bayern München), Yukinari Sugawara (Werder Bremen), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Kaishu Sano (FSV Mainz 05), Yuito Suzuki (SC Freiburg) und Kento Shiogai (VfL Wolfsburg). Hinzu kommt Reims-Profi Keito Nakamura, der von 2021 bis 2023 beim LASK überzeugte.

Nicht dabei ist dagegen Kaoru Mitoma. Japans Offensivstar von Brighton & Hove Albion verpasst das Turnier wegen einer am vergangenen Wochenende im Premier-League-Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers (3:0) erlittenen Oberschenkelverletzung. Die medizinische Abteilung kam laut Moriyasu zu dem Schluss, dass die verbleibende Zeit bis zum Turnierstart für eine vollständige Genesung nicht ausreiche. Der 28-Jährige hatte zuletzt beim 1:0-Testspielsieg gegen England im März im Wembleystadion den einzigen Treffer erzielt.

Japan ohne Minamino & Kitano

Ebenso im Kader fehlt Ex-Salzburg-Profi Takumi Minamino nach einem im Dezember mit Monaco erlittenen Kreuzbandriss. Auch der aktuelle Bundesliga-Profi Sota Kitano schaffte nicht den Sprung ins WM-Aufgebot. Japan trifft in Gruppe F auf die Niederlande, Schweden und Tunesien. Auftaktgegner ist am 14. Juni in Arlington/Texas die niederländische Auswahl.

(SID/Red.)

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