French-Open-Auslosung: Ofner und Tagger treffen auf gesetzte Spieler

Der Steirer Sebastian Ofner trifft in der ersten Runde der French Open auf den als Nummer 14 gesetzten Italiener Luciano Darderi. Das ergab die am Donnerstag in Paris vorgenommene Auslosung.

Bei den Frauen bekommt es Lilli Tagger mit der Chinesin Wang Xinyu zu tun, der Nummer 32 der Setzliste. Die auf Position 28 gereihte Anastasia Potapova spielt gegen die Australierin Maya Joint, die Vorarlbergerin Julia Grabher auf eine der am Freitag zugelosten 16 Qualifikantinnen.

Das könnte die Wienerin Sinja Kraus werden, denn der 24-Jährigen brachte die 13 Glück. Nach einem Dutzend vergeblicher Anläufe auf einen Grand-Slam-Hauptbewerb hat sie dieses Ziel am Donnerstag in Roland Garros erreicht, den Aufstieg ins Hauptfeld vor Augen ließ sie sich nicht mehr lange aufhalten. Die 32-jährige Deutsche Anna-Lena Friedsam hatte in der dritten Qualifikationsrunde in 58 Minuten mit 1:6,1:6 das Nachsehen.

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