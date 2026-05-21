Im 13. Versuch! Kraus erstmals im Grand-Slam-Hauptbewerb dabei

Die 13 hat Sinja Kraus Glück gebracht. Nach einem Dutzend vergeblicher Anläufe auf einen Grand-Slam-Hauptbewerb hat die Wienerin am Donnerstag in Paris dieses Ziel erreicht.

Den Aufstieg ins Hauptfeld der Tennis-French-Open vor Augen ließ sich die 24-Jährige nicht mehr lange aufhalten. Die 32-jährige Deutsche Anna-Lena Friedsam hatte in der dritten Qualifikationsrunde in 58 Minuten mit 1:6,1:6 das Nachsehen. Die Auslosung für den Hauptbewerb ist für den Nachmittag angesetzt.

Vier ÖTV-Damen im Einzel am Start

Fix mit ihren Namen im Lostopf sind auch Anastasia Potapova, Lilli Tagger und Julia Grabher, womit gleich vier Österreicherinnen im Frauen-Einzel aufschlagen werden. Bei den Männern vertritt Sebastian Ofner Rot-Weiß-Rot.

Im weiteren Verlauf des Donnerstags spielt der Salzburger Lukas Neumayer gegen den Portugiesen Jamie Faria um den Aufstieg ins 128er-Feld. Am Freitag versucht es auch der Niederösterreicher Jurij Rodionov gegen den Kroaten Borna Gojo. Der Vorarlberger Joel Schwärzler war am Mittwoch in der zweiten Qualifikationsrunde ausgeschieden.

(APA)/Bild: GEPA