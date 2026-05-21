Fünf Testspiele: Austria Wien gibt Vorbereitungsplan bekannt

Austria Wien startet am 18. Juni mit der Vorbereitung auf die neue Saison in der ADMIRAL Bundesliga. Das geht aus dem neu veröffentlichten Vorbereitungsplan der Veilchen hervor.

Acht Tage später, am 26. Juni, steht gegen den SC/ESV Parndorf in Parndorf das erste von insgesamt fünf Testspielen auf dem Programm, ehe es weiter ins Trainingslager nach Bad Tatzmannsdorf geht. Zum Abschluss des Trainingslagers steigt am 4. Juli ein Test gegen den ungarischen Klub Debreceni VSC.

Die offizielle Saisoneröffnung ist für den 17. oder 18. Juli in der Generali-Arena geplant. Der Testspielgegner steht noch nicht fest.

Nicht mit dabei beim Trainingsstart: Tae-seok Lee, der in den WM-Kader seines Heimatlandes Südkorea nominiert wurde. In Gruppe A trifft Südkorea auf Co-Gastgeber Mexiko, Tschechien und Südafrika.

Der komplette Vorbereitungsplan im Überblick

Donnerstag, 18. Juni: Trainingsstart

Freitag, 26. Juni, 18:00 Uhr: Testspiel gegen SC/ESV Parndorf in Parndorf

Montag, 29. Juni – Samstag, 4. Juli: Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf, AVITA Therme & Resort

Samstag, 4. Juli, 15:00 Uhr: Testspiel gegen Debreceni VSC in Kirchschlag

Mittwoch, 8. Juli, 18:00 Uhr: Testspiel gegen DAC Dunajska Streda in Frauenkirchen

Samstag, 11. Juli, 18:00 Uhr: Turnier gegen die Admira und den SKN St. Pölten (2x 60 Min.) in Lindabrunn

Freitag/Samstag, 17./18. Juli: Testspiel in der Generali-Arena (Gegner offen)

Bild: GEPA