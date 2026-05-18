Austria will Schalke-Angreifer ausleihen

Während sich die Königsblauen auf eine Rückkehr in die deutsche Bundesliga vorbereiten, will die Austria in der kommenden Saison einen weiteren Schritt nach vorne machen. Laut Sky Sport DE Reporter Dirk große Schlarmann beschäftigen sich die Veilchen mit einem Angreifer von Schalke.

Gomis zur Wiener Austria?

Demnach ist Austria Wien konkret an einer Leihe von Christian Gomis interessiert. Schalke möchte dem 25-Jährigen auch Spielpraxis verschaffen. Eine fixe Verpflichtung wäre für die Veilchen wohl ohnehin schwierig.

Der Senegalese kam in der abgelaufenen Saison auf 19 Zweitliga-Einsätze für die Knappen. Dabei gelangen ihm ein Tor und eine Vorlage. Über die Jokerrolle kam Gomis unter Trainer Miron Muslic nicht hinaus.

(Red.)

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