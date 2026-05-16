Sky-Info: Bundesliga-Aufsteiger an Havel interessiert

Laut übereinstimmenden Medienberichten gilt ADMIRAL Bundesliga-Shootingstar Elias Havel als Wunschkandidat beim FC Schalke 04. Sky kann bestätigen, dass konkretes Interesse aus Gelsenkirchen am Stürmer des TSV Hartberg besteht.

Ein Austausch zwischen der Spielerseite und dem Zweitliga-Meister besteht bereits seit dem Winter. Allerdings sind auch weitere Bundesligisten interessiert, wie Sky im April exklusiv enthüllte oder berichtete. Eine Entscheidung ist bislang noch nicht gefallen.

Havel, der in dieser Saison mit 16 Pflichtspieltoren für die Oststeirer seinen Durchbruch feierte, darf sich berechtigte Hoffnungen auf eine Nominierung für den WM-Kader von Nationaltrainer Ralf Rangnick machen.

Die Entscheidung, ob der flinke Stürmer mit nach Nordamerika reist, fällt am 18. Mai.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Foto: GEPA