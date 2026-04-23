Sky-Info: Havel vor Wechsel in die deutsche Bundesliga

Hartberg-Angreifer Elias Havel ist nach Sky-Informationen in der deutschen Bundesliga heiß begehrt.

Mehrere Bundesligisten sind nach Sky-Infos ins Rennen um den 23-jährigen Shootingstar, für den Deutschland als Wunschziel gilt, eingestiegen. Der nächste Karriereschritt im Sommer gilt als logische Konsequenz.

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Starke Trefferquote

In der laufenden Saison erzielte Havel in 31 Pflichtspielen für Hartberg 15 Treffer und bereitete vier weitere vor. Mit seinen Toren hatte der Mittelstürmer großen Anteil für den TSV Hartberg am Erreichen der Meistergruppe.

Nach einem kleinen Formtief zu Beginn der Frühjahrssaison kam der pfeilschnelle Angreifer in den vergangenen Wochen wieder besser in Form. Am Mittwochabend besiegelte Havel mit seinem sehenswerten Treffer zum 2:0-Endstand den Auswärtssieg beim SK Rapid.

Video: Havel trifft zum 2:0 gegen Rapid

Mit zwölf Saisontoren liegt Havel in der Torschützenliste der ADMIRAL Bundesliga hinter Otar Kiteishvili (Sturm Graz) und Kingstone Mutandwa (SV Ried) aktuell auf dem dritten Platz

Havel überzeugt mit enormer Geschwindigkeit

Der gebürtige Wiener war im vergangenen Sommer zunächst per Leihe vom LASK nach Hartberg gewechselt. Im März zogen die Oststeirer dann die Kaufoption, die sich nach Sky-Infos auf etwa 300.000 Euro belief, und verpflichteten den hochveranlagten Stürmer fix.

Havel unterschrieb zugleich einen Vertrag bis Juni 2028. Seinen Marktwert hat Havel in dieser Saison mehr als vervierfacht und hält aktuell bei zwei Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.at).

In der deutschen Bundesliga schätzt man an Havel vor allem seine Abschlussstärke und das Tempo. Auf den ersten Metern ist Havel kaum zu stoppen: Den 30-Meter-Sprint legt er in einer Zeit von 3,65 Sekunden zurück.

Joker-Tor und Sieg! Havel nach Erfolg bei Rapid „extrem zufrieden“

Bild: GEPA