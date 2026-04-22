Im Sky-Interview: Hartberg-Trainer Schmid verkündet Zukunftsentscheidung

Der TSV Hartberg steht vor einem Trainerwechsel im Sommer: Cheftrainer Schmid wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Das verkündet der Coach selbst im Sky-Interview vor der Partie gegen den SK Rapid und sorgt damit für Klarheit in einer zuletzt offenen Personalfrage.

„Ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass die Vorstellungen nicht mehr zusammenpassen und deswegen werde ich eine neue Aufgabe suchen“, erklärt Schmid, der seine Mannschaft vor dem Auswärtsspiel in Hütteldorf über seinen Schritt informierte: „Es ist wichtig, dass die Spieler Klarheit haben. Man merkt, dass es Thema in der Mannschaft ist und das macht natürlich in der Kabine etwas mit den Spielern.“

Eine Reaktion von Erich Korherr habe Schmid laut eigener Aussage noch nicht erhalten. Der Obmann des TSV Hartberg wurde offenbar erst vor kurzem über die Entscheidung in Kenntnis gesetzt.

Sky-Experte Andreas Herzog: „Falscher Zeitpunkt“

Noch am vergangenen Sonntag hatte es nach dem 2:2-Remis gegen den SK Rapid Wien wenig Konkretes aus der Klubführung gegeben. Korherr wich im Sky-Interview einer klaren Aussage zur Zukunft Schmids aus. Auf die Frage, ob man mit dem Trainer weitermachen wolle, erklärte er lediglich: „Das werden wir sehen. Das kann ich Ihnen heute nicht beantworten.“

Auch in Bezug auf den Zeitplan blieb Korherr unbestimmt, deutete jedoch an, dass intern bereits Gespräche stattgefunden haben. „Nächste Woche wird es sicher Gespräche geben“, so der Obmann. Eine endgültige Entscheidung über die Trainerfrage soll spätestens bis zum Trainingsauftakt fallen. „Dann werden wir auch irgendwann einen Trainer haben und euch entsprechend informieren“, ergänzte Korherr.

Mit Schmids nun bestätigtem Abschied ist die Richtung allerdings vorgegeben: Hartberg muss sich zur neuen Saison auf der Trainerbank neu aufstellen.

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