WM 2026: Alle Infos zur ÖFB-Kaderbekanntgabe

Am 18. Mai gibt Ralf Rangnick den ÖFB-Kader für die WM 2026 bekannt. Dabei stellen sich mehrere Fragen.

Wie viele Spieler darf der Teamchef für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko überhaupt nominieren? Wann muss der Kader bei der FIFA eingereicht werden? Stehen alle Kaderspieler im Spieltagsaufgebot? Sky Sport Austria klärt auf.

Im Zuge der Vorberichterstattung zur WM 2026 werden auch die Sky-Experten in den kommenden Tagen ihre WM-Aufgebote preisgeben!

So viele Spieler dürfen zur WM

Fix ist: Wie alle anderen Nationaltrainer der WM-Teilnehmer darf Rangnick 26 Spieler in den endgültigen WM-Kader berufen.

Diese Größe wurde erstmals bei der EM 2021 von der UEFA eingeführt, um mögliche Engpässe, damals auch mit Blick auf Corona-Fälle, abzufedern. Die FIFA übernahm das Modell anschließend auch für die WM in Katar. Zwar wurde diskutiert, zur WM 2026 wieder auf 23 Spieler pro Team zurückzugehen, diese Idee wurde aber wieder verworfen.

Rangnick könnte am Montag mehr als 26 Spieler nominieren

Am vergangenen Montag hat Rangnick einen 53-Mann-Großkader genannt. Die Namen der Spieler gab der ÖFB allerdings nicht bekannt. Das endgültige Aufgebot wird der ÖFB am 18. Mai verkünden.

In der Theorie könnte Rangnick am kommenden Montag mehr als 26 Spieler aufbieten. Die verbindliche 26er-Liste muss erst am 1. Juni bei der FIFA eingereicht werden. Dass der 67-Jährige nächste Woche einen größeren Kader bekanntgibt, gilt jedoch als sehr unwahrscheinlich. Es ist davon auszugehen, dass der ÖFB direkt bei 26 Spielern bleibt.

Auch 23er-Kader wäre möglich

Grundsätzlich wäre auch ein kleinerer Kader erlaubt. Die FIFA schreibt eine Mindestanzahl von 23 Spielern vor. Erwartet wird aber, dass alle Teams die volle Zahl ausschöpfen.

Eine klare Vorgabe gibt es dennoch: In jedem WM-Kader müssen mindestens drei Torhüter stehen. Darüber hinaus sind Nachnominierungen möglich. Verletzte oder erkrankte Spieler dürfen bis 24 Stunden vor dem ersten WM-Spiel des jeweiligen Teams ersetzt werden. Das gilt allerdings nur, wenn FIFA-Ärzte die Ausfallmeldung akzeptieren. Nach Turnierstart ist ein Wechsel grundsätzlich nur noch bei Torhütern möglich, ebenfalls nur im Fall von Verletzung oder Krankheit.

Alle Kaderspieler dürfen im Spieltagskader stehen

Für das Spieltagsaufgebot gilt: Alle 26 Spieler dürfen am jeweiligen Spieltag im Kader stehen. Damit sind 15 Ersatzspieler zugelassen.

(Red.)

Bild: Imago