Wer krönt sich zum Meister? Wer muss runter? Die Bundesliga-Entscheidungen live bei Sky Sport Austria

Spitzenreiter LASK muss am Sonntag auswärts bei Austria Wien ran – ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 (mit Sky X bist du live dabei)

Sturm Graz trifft zur selben Zeit auf den SK Rapid – live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Zeitgleich spielt Red Bull Salzburg gegen den TSV Hartberg – live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Blau-Weiß Linz empfängt am Samstag den GAK zum entscheidenden Abstiegsduell – live & exklusiv ab 16:00 Uhr auf Sky Sport Austria 2 (mit Sky X bist du live dabei)

Die weiteren Begegnungen in der Qualifikationsgruppe lauten: SCR Altach – SV Ried und WAC – WSG Tirol

Die Sky Experten am Wochenende: Peter Stöger am Samstag, Andreas Herzog & Marc Janko am Sonntag

Mit Sky X die ADMIRAL Bundesliga live streamen!

Der 32. und letzte Spieltag der Bundesligasaison 2025/26 steht auf dem Programm und weder der Titel noch der Abstieg sind entschieden. Der LASK möchte nach dem Triumph im ÖFB-Cup auch die zweite Meisterschaft der Vereinsgeschichte nach 1965 klarmachen. Dafür reicht den Linzern am Sonntag schon ein Remis auswärts bei Austria Wien. Die Form dafür stimmt bei den Oberösterreichern. Sie konnten die letzten drei Spiele allesamt gewinnen. Ob sich der LASK in diesem packenden Finale den Meistertitel holen kann, sehen Fans live auf Sky Sport Austria 2.

Der amtierende Meister Sturm Graz empfängt zur selben Zeit den SK Rapid. Die Steirer müssen gewinnen und gleichzeitig auf Schützenhilfe der Veilchen hoffen. Immerhin gelang dem Team von Fabio Ingolitsch am vergangenen Wochenende nach fünf sieglosen Spielen in Serie wieder ein 4:2-Erfolg gegen Hartberg. Die Hütteldorfer hingegen mussten sich zuhause im 350. Wiener Derby mit 0:2 der Austria geschlagen geben. Kann Sturm Graz den dritten Titel in Folge einfahren? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3.

Ebenso am Sonntag sind Red Bull Salzburg und der TSV Hartberg im Einsatz. Die Salzburger wollen den dritten Platz fixieren, während Hartberg nicht mehr von Rang sechs wegkommt. Für beide Mannschaften gab es am letzten Spieltag eine Niederlage. Die Bullen verloren mit 1:2 gegen Tabellenführer LASK, Hartberg musste sich Sturm Graz mit 2:4 geschlagen geben. Die Begegnung wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 ausgestrahlt.

Am Sonntag begrüßt Constanze Weiss ab 13:30 Uhr gemeinsam mit Sky Experte Andreas Herzog die Zuseher:innen live aus der Generali-Arena beim Duell der Austria mit dem LASK. Zeitgleich sind in Graz Kimberly Budinsky und Marc Janko vor Ort und begleiten die Titelentscheidung. Die Vorberichte und die Konferenz werden auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Der Abstiegskampf in der Qualifikationsgruppe am Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Am Samstag stehen sich im Abstiegs-Showdown in der Qualifikationsgruppe ebenfalls Linzer und Grazer gegenüber. Schlusslicht Blau-Weiß Linz trifft im direkten Duell auf den GAK und muss gewinnen, um den Abstieg zu verhindern. Beide Mannschaften kamen letzten Samstag jeweils nicht über ein Unentschieden hinaus. Die Oberösterreicher trennten sich mit 1:1 von WSG Tirol, der GAK holte in der Schlussphase nach 0:2-Rückstand noch einen Punkt gegen Altach. Wer muss den bitteren Abgang in die zweite Liga antreten? Die Antwort gibt es live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2.

Die Altacher empfangen zeitgleich zuhause die SV Ried. Nach dem 2:2 gegen den GAK steht Altach zwar ebenso wie die Steirer bei 24 Punkten, allerdings ist ihnen der Klassenerhalt schon sicher. Die Rieder sind auch nicht mehr vom ersten Platz der Qualifikationsgruppe zu verdrängen. Sky Kund:innen können die Partie live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 verfolgen.

Außerdem kommt es noch zum Duell zwischen dem Wolfsberger AC und WSG Tirol. Der WAC kämpfte sich dank drei Siegen in Folge aus dem Tabellenkeller und sicherte sich mit dem 1:0 in Ried am vergangenen Wochenende den Klassenerhalt. Die Tiroler stehen wie der GAK und Altach bei 24 Punkten, müssen sich aber ebenso keine Sorgen mehr machen. Die Partie können Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 sehen.

Die Partien am Samstag werden von Moderator Michael Ganhör und Sky Experte Peter Stöger begleitet. Die Vorberichte und die Konferenz werden auf Sky Sport Austria 1 übertragen.

Die 32. Runde der ADMIRAL Bundesliga live bei Sky:

Samstag, 16. Mai 2026

16:00 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

FC Blau-Weiß Linz – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

SCR Altach – SV Oberbank Ried live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

RZ Pellets WAC – WSG Tirol live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Peter Stöger

Sonntag, 17. Mai 2026

13:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

FK Austria Wien – LASK live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Andreas Herzog

SK Puntigamer Sturm Graz – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

Moderation: Kimberly Budinsky

Sky Experte: Marc Janko

FC Red Bull Salzburg – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Beitragsbild: GEPA