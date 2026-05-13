Salzburg verlängert vorzeitig mit Torhüter-Talent

Der FC Red Bull Salzburg bindet eines seiner Torhüter-Talente langfristig: Christian Zawieschitzky hat seinen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2030 verlängert. Damit setzen die „Bullen“ ein klares Zeichen für die Zukunft – und für das Vertrauen in den erst 19-jährigen Schlussmann.

Zawieschitzky, gebürtiger Tiroler, wechselte bereits 2020 aus dem Nachwuchs von Wacker Innsbruck in die Red Bull Akademie. Drei Meistertitel im Nachwuchsbereich unterstreichen seinen erfolgreichen Weg. Über Einsätze in der UEFA Youth League sowie beim Kooperationsklub FC Liefering – insgesamt 36 Pflichtspiele – arbeitete sich der Keeper Schritt für Schritt nach oben.

Auch im Profiteam durfte der U21-Teamspieler bereits aufzeigen: Fünf Einsätze für Salzburg stehen bislang zu Buche, darunter auch ein Auftritt bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft in den USA.

Beitragsbild: FC Red Bull Salzburg