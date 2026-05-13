Bundesliga präsentiert neuen Ball für Saison 2026/27

Die österreichische Bundesliga und Ausrüster Derbystar haben den neuen Ball für die Saison 2026/27 präsentiert.

Der neue Spielball wird bereits zum Saisonfinale der ADMIRAL Bundesliga am Wochenende zum Einsatz kommen, außerdem in der kommenden Saison der höchsten österreichischen Spielklasse sowie der ADMIRAL 2. Liga und der ADMIRAL Frauen-Bundesliga.

Im Design finden sich die Trophäen aller drei Ligen wieder, in denen künftig mit dem Ball gespielt wird. Zusätzlich ist der Ball mit der Darstellung des ersten Bundesliga-Meistertellers versehen – dessen erste Übergabe jährt sich in der kommenden Saison zum 50. Mal.

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Der Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer meint in einer Aussendung: „Wir freuen uns, pünktlich zum Titelfinish gemeinsam mit DERBYSTAR einen Ligaball in ganz besonderem Design vorstellen zu dürfen. Mit unserem neuen Ligaball hat man bei jedem Spiel den Meisterteller als großes Ziel vor Augen – und auf dem Fuß.“

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Technisch bleibt laut Angaben alles auf Kontinuität ausgelegt: Spezifikationen und Spielverhalten entsprechen dem bisherigen Ligaball, um einen fließenden Übergang zu gewährleisten. Der Ball gehört zur „Brillant APS“-Reihe und erfüllt den Standard „FIFA QUALITY PRO“. Er besteht aus 32 handgenähten Panels und einer Oberfläche aus Hightech-PU-Mikrofaser, die Unterklebung ist zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester. Der Umfang beträgt 68–69 Zentimeter, das Gewicht liegt bei 420–440 Gramm. Zusätzlich gibt es wieder eine High-Visible-Variante für schlechte Sichtverhältnisse.

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(Red. / Österreichische Bundesliga)

Bild: Österreichische Bundesliga