Gewinnspiel: Jetzt mit Sky Sport Austria den neuen Bundesliga-Fußball der Saison 2026/27 von Derbystar gewinnen!

Die ADMIRAL Bundesliga hat am heutigen Mittwoch den Spielball für die kommende Bundesliga-Saison präsentiert. Am kommenden Wochenende wird das neue Spielgerät in der ADMIRAL Bundesliga erstmals zum Einsatz kommen.

Technisch gehört der Ligaball 2026/27 zur „Brillant APS“-Reihe, die dem höchsten internationalen Ball-Standard „FIFA QUALITY PRO“ entspricht. Jedes Exemplar besteht aus 32 handgenähten Panels und einer Oberfläche aus Hightech-PU-Mikrofaser.

Mit Sky Sport Austria könnt ihr den neuen Derbystar-Ball der neuen Bundesliga-Saison auch gleich gewinnen. Sagt uns in der Umfrage unten einfach eure Meinung zum neuen Design!

Das könnt ihr gewinnen:

Mit eurer Teilnahme spielt ihr um folgende Preise:

einer von zwei Bundesliga-Fußbällen der Saison 2026/27 von Derbystar

Das große Gewinnspiel zum neuen Bundesliga-Fußball von Derbystar

Wenn du teilnehmen möchtest, beantworte die untenstehenden Fragen, gib am Ende deine Daten an und stimme den Teilnahmebedingungen zu. Viel Glück!

Das Gewinnspiel läuft bis Sonntag, 17. Mai, um 00:00 Uhr. Die Gewinner werden zufällig gezogen und von Sky per E-Mail benachrichtigt. Die Teilnahme- und Nutzungsbedingungen findet ihr hier.

Die ADMIRAL Bundesliga auch in der Saison 2026/27 live auf Sky Sport Austria – streame alle Spiele mit Sky X!