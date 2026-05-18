Nach Schuhwurf! Sperre gegen Demir steht fest

Der Senat 1 der österreichischen Bundesliga hat am Montag die Sperre gegen Rapid-Akteur Yusuf Demir bekanntgegeben.

Der 22-Jährige wird aufgrund von „unsportlichem Verhalten gegenüber einem Spieloffiziellen und Nichtbefolgung der Anordnung eines Spieloffiziellen“ für drei Spiele gesperrt. Demir hatte am Sonntag bei Sturm Graz (0:2) seinen kaputten Schuh in Richtung des vierten Offiziellen geworfen. Dafür sah Demir in der 22. Minute die Rote Karte.

Janko kritisiert Demir: „Der Junge hat gar nichts gelernt“

Sky-Experte Marc Janko und auch Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup kritisierten die Aktion des Offensivspielers. Im Europacup-Playoff gegen Ried oder den WAC müssen die Hütteldorfer definitiv ohne Demir antreten.

(Red.)

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