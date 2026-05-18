„Werde aus dem Fehler lernen“ – Demir zeigt nach Schuhwurf Reue

Rapid-Spieler Yusuf Demir hat sich nach seinem Schuhwurf-Eklat am Sonntag gegen Sturm Graz (0:2) via Instagram entschuldigt.

Wenige Stunden zuvor wurde der 22-Jährige aufgrund von „unsportlichem Verhalten gegenüber einem Spieloffiziellen und Nichtbefolgung der Anordnung eines Spieloffiziellen“ für drei Spiele gesperrt.

In seinem Statement schreibt Demir, dass er „nicht richtig gehandelt“ habe und „die Mannschaft im Stich gelassen“ habe. „Ich werde aus diesem Fehler lernen“, meint der Offensivspieler außerdem.

Die Stellungnahme im Wortlaut

Liebe Rapid Fans 💚, ich möchte mich bei euch und bei meinen Teamkollegen entschuldigen. Ich habe in dieser Situation nicht richtig gehandelt und damit die Mannschaft im Stich gelassen. Dafür übernehme ich die volle Verantwortung. Ich werde aus diesem Fehler lernen und alles dafür tun, es in Zukunft besser zu machen. Euer Yusuf

Demir hatte seinen kaputten Schuh in der 22. Minute in Richtung des vierten Offiziellen geworfen. Dafür kassierte der gebürtige Wiener die Rote Karte und schwächte die Grün-Weißen früh. Neben der Entschuldigung veröffentlichte Demir am Montagabend auch ein Foto des kaputten Schuhwerks.

Sky-Experte Marc Janko und Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup kritisierten die Aktion des Offensivspielers im Nachgang der Partie. Im Europacup-Playoff gegen Ried oder den WAC müssen die Hütteldorfer definitiv ohne Demir antreten.

Janko kritisiert Demir: „Der Junge hat gar nichts gelernt“

(Red.)

Bild: GEPA